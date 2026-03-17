Россиян убеждают снять самозапрет на кредиты под видом проверок

Мошенники не могут самостоятельно снять установленный гражданином запрет на оформление кредитов, но используют обман, чтобы заставить сделать это самого человека. Об этом в беседе с RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
По его словам, для отмены самозапрета злоумышленникам необходим доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», которого у них, как правило, нет. Поэтому они действуют через психологическое давление и социальную инженерию.
Схема начинается со звонка. Неизвестный представляется сотрудником банка, портала «Госуслуги» или государственных органов и сообщает о якобы возникших проблемах. Чаще всего речь идет о «неправильной настройке» самозапрета, фиктивной задолженности, подозрительных заявках на кредит или нарушениях.
Далее собеседника подводят к необходимости срочно снять запрет на кредиты и займы. При этом его торопят и требуют немедленных действий.
Щербаченко подчеркнул, что ни банки, ни государственные структуры не требуют от граждан отмены самозапрета. Такое решение может принять только сам пользователь.
По его оценке, любые подобные просьбы следует воспринимать как признак мошенничества. В случае звонка рекомендуется прекратить разговор.
Если речь идет о якобы налоговых проблемах, специалист советует самостоятельно связаться с Федеральной налоговой службой. При сообщениях о кредитах — перезвонить в банк по официальному номеру.
Эксперт также рекомендует не принимать решений в спешке и при необходимости обсуждать ситуацию с близкими.
