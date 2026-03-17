Жители городов ответственности СУЭК-Красноярск и СГК вновь участвуют в федеральном конкурсе благоустройства общественных пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Муниципалитеты Красноярского края готовятся к участию в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Он является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» и остается ключевым инструментом преображения малых городов. Победа в конкурсе открывает большие возможности для создания общественных пространств, меняющих облик территорий и качество жизни людей.
Жителей Бородино, Назарово, Шарыпово и Минусинска по традиции поддерживают градообразующие предприятия СУЭК-Красноярск, СГК и Фонд Мельниченко, которые привлекают лучших дизайнеров и архитекторов страны и помогают подготовить достойные победы конкурсные заявки. Этот процесс уже начался в каждом городе, активное участие в нём принимают сами жители. Именно горожане определяют, какие общественные пространства требуют благоустройства и будут представлены на конкурс.
В Назарово с выбором территории определились раньше других: более 60% проголосовавших отдали предпочтение центральной городской площади и прилегающему к ней парку «Радуга детства». В городе уже прошли проектные семинары, в которых участвовали самые разные категории жителей — от старшеклассников до представителей ветеранского сообщества. Своими идеями о том, каким должно стать обновлённое пространство, они делились с архитекторами и экспертами проектной группы. Все пожелания лягут в основу концепции благоустройства: предполагается создать единое архитектурное решение для всей территории, обустроить безопасные игровые зоны для детей, комфортные места отдыха для пожилых людей, площадки для проведения городских праздников, а также продумать озеленение, освещение и парковочные карманы.
«Активность жителей показала, насколько каждый заинтересован в переменах, насколько неравнодушные наши горожане, — отметил управляющий филиалом АО “СУЭК-Красноярск” “Разрез Назаровский” Виктор Губанов. — Назарово заслуживает красивой, современной и по‑настоящему удобной городской среды. Центральная площадь — это визитная карточка города. Новое пространство должно быть удобным и для детей, и для взрослых, тем более что здесь проводятся массовые, общегородские мероприятия. И мы приложим все усилия, чтобы наш проект стал победителем Всероссийского конкурса».
Определились с новым общественным пространством, проект которого представят на Всероссийский конкурс, и в Минусинске: более 65% жителей проголосовали за благоустройство набережной в районе ул. Ипподромной.
Шарыповцы предлагают к благоустройству территорию в центральной части города по ул. Энергетиков до Северного кольца, за неё отдали свои голоса более 60% горожан. В Бородино готовится к конкурсу проект благоустройства улицы Октябрьской, — эту территорию поддержали порядка 85% бородинцев. В случае победы здесь отремонтируют пешеходный тротуар, высадят новые деревья, установят уличную мебель, малые архитектурные формы, арт-объекты, построят выставочный павильон.
Важно отметить, что у всех городов уже есть солидная история участия и побед во Всероссийском конкурсе. С 2021 года при поддержке СУЭК-Красноярск, СГК и Фонда Мельниченко победителями стали 12 проектов в малых городах Красноярского края. Общий объём привлечённых на благоустройство средств составил около 1 млрд рублей. В Бородино полностью преобразили центральную улицу Ленина и парк Дворца культуры «Угольщик». В Назарово появился современный сквер имени М. Ладыниной и обновлённый эко-парк «Березовая роща», а в Шарыпово реализован проект променада «Воинская слава — трудовая доблесть» и построен уникальный «Динопарк» — единственный парк динозавров в крае. В Минусинске создали молодежный парк «Я — Ясная поляна», а в Канске благоустроили центральную площадь им. Н. Коростелева и набережную р. Кан. Кроме того, в этом году благодаря победе в X Всероссийском конкурсе в Минусинске появится современный городской променад на ул. Абаканской, а в Канске от Привокзальной до Соборной площади преобразится ул. Ленина.
Итоги одиннадцатого конкурса станут известны во второй половине 2026 года. Если заявки промышленных городов окажутся в числе лучших, новые общественные пространства появятся в них уже в 2027 году.