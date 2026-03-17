Жители городов ответственности СУЭК-Красноярск и СГК вновь участвуют в федеральном конкурсе благоустройства общественных пространств

Важно отметить, что у всех городов уже есть солидная история участия и побед во Всероссийском конкурсе. С 2021 года при поддержке СУЭК-Красноярск, СГК и Фонда Мельниченко победителями стали 12 проектов в малых городах Красноярского края. Общий объём привлечённых на благоустройство средств составил около 1 млрд рублей. В Бородино полностью преобразили центральную улицу Ленина и парк Дворца культуры «Угольщик». В Назарово появился современный сквер имени М. Ладыниной и обновлённый эко-парк «Березовая роща», а в Шарыпово реализован проект променада «Воинская слава — трудовая доблесть» и построен уникальный «Динопарк» — единственный парк динозавров в крае. В Минусинске создали молодежный парк «Я — Ясная поляна», а в Канске благоустроили центральную площадь им. Н. Коростелева и набережную р. Кан. Кроме того, в этом году благодаря победе в X Всероссийском конкурсе в Минусинске появится современный городской променад на ул. Абаканской, а в Канске от Привокзальной до Соборной площади преобразится ул. Ленина.