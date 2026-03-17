Депутат Говырин рассказал о доплатах различным категориям пенсионеров

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Доплаты к пенсии в 2026 году получат неработающие пенсионеры с низкими доходами, граждане старше 80 лет, бывшие работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданской авиации, а также матери-героини, Герои России и Герои Труда. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«В 2026 году федеральные доплаты к пенсии в РФ идут по нескольким основаниям. Неработающим пенсионерам с общим доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе доплачивают до этого уровня. Общероссийская величина на 2026 год равна 16 288 рублям, дальше сумма зависит от субъекта», — сказал он.
Для получателей страховой пенсии базовая фиксированная выплата с января равна 9 584,69 рубля, после 80 лет она увеличивается до 19 169,38 рубля, такой же двойной размер действует у инвалидов I группы, отметил Говырин. «Плюс с 1 января назначается надбавка на уход 1 413,86 рубля, поэтому у пенсионера старше 80 лет фиксированная часть вместе с этой надбавкой доходит до 20 583,24 рубля. За иждивенцев идет прибавка в размере трети фиксированной выплаты за каждого, максимум за троих, то есть 3 194,90 рубля за одного, 6 389,79 рубля за двоих и 9 584,69 рубля за троих», — пояснил депутат.
За северный стаж положены 50% фиксированной выплаты при 15 годах работы в районах Крайнего Севера и 30% при 20 годах работы в приравненных местностях — в пересчете на 2026 год это 4 792,35 и 2 875,41 рубля, разъяснил парламентарий. «За 30 лет сельхозстажа у неработающего пенсионера прибавка составляет 2 396,17 рубля», — сообщил Говырин.
Отдельная профгруппа с доплатами — это бывшие работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданской авиации: с февраля 2026 года средний размер такой прибавки у шахтеров составляет 6 736,09 рубля, у летчиков гражданской авиации — 21 773,25 рубля, при этом точная сумма у каждого считается индивидуально и пересматривается регулярно, подчеркнул он. «Есть и федеральные доплаты за особые заслуги. Матерям-героиням, которые получают пенсию и не работают, с января 2026 года положено 36 619,93 рубля в месяц. Для Героев России, Героев Труда, ряда награжденных высшими орденами, лауреатов государственных премий, олимпийских чемпионов и части тренеров действует ежемесячная прибавка в диапазоне от 22 060,20 до 36 619,93 рубля. С 1 апреля 2026 года также вырастут все те суммы, которые считаются от социальной пенсии», — резюмировал депутат.