Регионы Центральной России стали лидерами по производству мяса

Аналитики Россельхозбанка подготовили «мясную карту» страны по итогам 2025 года. Они оценили объемы производства по федеральным округам и отметили, что положительная динамика наблюдается в сегментах свинины и птицы.
Общее количество мяса и продукции из него достигло 16,9 миллиона тонн. Почти 40 процентов (6,6 миллиона тонн) обеспечили хозяйства Центральной России. Их лидерство объясняется близостью к столичному региону — ключевому центру потребления. Второе по величине «пятно» на карте занял Приволжский федеральный округ, где произвели пятую часть отечественной мясной продукции. Чуть менее 10 процентов заняли регионы Юга. Почти столько же мяса выпускает Сибирь.
В птицеводстве с большим отрывом также лидирует ЦФО — на его долю пришлось 37 процентов внутреннего производства. У Приволжья — примерно четверть рынка. По темпам роста в 2025 году выделился Сибирский федеральный округ, где наибольшей прибавки добились Хакасия и Омская область (где объемы выпуска мяса птицы увеличились на треть и четверть соответственно).
В сегменте свиноводства центральные регионы страны и вовсе обеспечивают более половины всего объема. Волжские соседи дают около 16 процентов. При этом наиболее заметное увеличение производства свинины зафиксировано на Дальнем Востоке (+21 процент к уровню 2024 года). Так, в Приморском крае ее выпуск вырос в 1,6 раза.
Основные производители говядины также сосредоточены в ПФО и ЦФО (27 и 20 процентов соответственно). Самый серьезный прирост — на 42 процента — показала Ингушетия, заметили эксперты и успех Калининградской области (+22 процента).
В птицеводстве с большим отрывом лидирует ЦФО — 37 процентов внутреннего производства.
Мелкий рогатый скот традиционно разводят на самых южных территориях страны. Примерно половину мяса овец и коз по итогам 2025-го произвели на Северном Кавказе и в ЮФО (их доли на этом рынке примерно равны), третье место по объемам занимает Поволжье.
— Рынок замороженной мясной продукции является федеральным: из традиционного центра производства — Черноземья — товар через три недели попадает, скажем, на полки Дальнего Востока. Но покупатели предпочитают охлажденное мясо. Поэтому рост производства мясной продукции в отдаленных регионах — это хороший сигнал для потребителя, — пояснил главный аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.