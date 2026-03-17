За год в Центре России семь регионов сократили объемы стройки жилья

Почти половина регионов Центральной России по итогам 2025 года снизила объемы ввода жилья в сравнении с 2024 годом, следует из данных Росстата. Антилидером стала приграничная Брянская область, где показатель упал более чем на 23 процента. Однако только близостью к зоне боевых действий снижение строительства не объясняется: серьезные падения фиксируются и в центре федерального округа, а одним из лидеров по приросту стала Курская область, часть которой более полугода была под контролем ВСУ. При этом планы на прошлый год были перевыполнены, а число нераспроданных новостроек растет.
По итогам прошлого года Росстат зафиксировал снижение объемов ввода жилья к 2024 году в семи регионах Центральной России. Наибольшее падение — в Брянской области, 23,2 процента. Почти на 13 процентов показатель снизился в Липецкой и Смоленской областях, на девять — в Орловской, на семь — во Владимирской, на 5,5 — в Белгородской. Немного до уровня 2024 года не дотянула Ярославская область, где объемы упали на 1,6 процента.
Воронежская область показатель не сбавила, сдав почти два миллиона квадратных метров. Это наибольший показатель в абсолютных числах. Всего в округе три региона, где за год было построено больше миллиона «квадратов»: помимо Воронежской это Калужская и Тульская области.
В них, а также в других субъектах Росстат зафиксировал рост относительно 2024 года. Наибольший — в приграничной Курской области (18,8 процента) и удаленной от зоны боевых действий Ивановской (19,7 процента), власти которой заявили об установлении «абсолютного рекорда» по вводу жилья в прошлом году и перевыполнении плана на 38 процентов.
Вместе с тем той же Курской области в абсолютных значениях жилья отчаянно не хватает: всего было сдано 857 тысяч «квадратов», а нужно гораздо больше для обеспечения недвижимостью переселенцев из муниципалитетов, которые почти на восемь месяцев оказались под контролем украинских войск.
При этом региональные власти дружно отчитались об успехах в строительстве — даже там, где фиксируется снижение в сравнении с 2024 годом. Дело в том, что планы на 2025 год все равно были перевыполнены. Так, Брянскую область на федеральном уровне признали одним из лидеров по стройке жилья, похвалился губернатор Александр Богомаз.
Объемы жилого строительства устанавливает Минстрой РФ, а эти планы он увязывает с экономической ситуацией. А она на жилищном рынке не самая радужная: в течение прошлого года постоянно менялась ключевая ставка, от которой зависят проценты по кредитам, ужесточались условия по льготным программам ипотеки, росли цены на стройматериалы, зарплаты и все остальное, что влияет на себестоимость «квадрата».
По данным Росстата, только в пяти регионах Центральной России в 2025 году средняя цена одного квадратного метра в новостройках не перевалила за 100 тысяч рублей: в Тамбовской (96,4 тысячи), Ивановской (97 тысяч), Липецкой (97,4 тысячи), Костромской (97,9 тысячи) и Орловской (99 тысяч) областях. В остальных субъектах показатель варьируется от 102,7 тысячи (Смоленская область) до 132,3 тысячи (Рязанская). Чуть-чуть до 130 тысяч не дотянула Курская область — 129,94. Чуть выше 120 тысяч рублей также стоит «квадрат» в Воронежской области.
На вторичном рынке за 100 тысяч средняя цена «квадрата» перевалила в той же Воронежской (105 тысяч), а также Тульской (112,9 тысячи) и Курской (118 тысяч). В остальных регионах стоимость ниже, наименьшая — в Тамбовской области (75,5 тысячи). В остальных жилье на вторичке превышает 80 тысяч рублей за квадратный метр.
При этом рыночные цены что на первичном, что на вторничном рынке выше опубликованных Росстатом.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2025—2026 годах в среднем в новостройках округа не распродано 70−73 процента квартир. На прошлый февраль самый низкий показатель фиксировался в Калужской области, где не куплено 84 процента строящегося и уже построенного жилья. В Орловской области не распродано 80 процентов, в Воронежской и Липецкой — по 76 процентов. В остальных регионах — от 70 процентов и меньше. Наиболее благоприятная ситуация — в Рязанской и Владимирской областях, где не куплено 61 и 60 процентов соответственно.
Застройщики отмечают, что рентабельность этого бизнеса снизилась до критического уровня.
— По всей стране наблюдается перепроизводство в строительстве жилья, и на данный момент практически перед каждым застройщиком стоит проблема продаж. Объемы столь серьезны, что в лучшем случае они будут распроданы лишь к 2027 году, — рассказала директор воронежской компании «Новый код» Наталья Казеннова.
По мнению главы воронежской ГК «БиК» Дмитрия Большакова, жилищный рынок будет работать без проблем, когда средневзвешенная цена «квадрата» будет примерно равняться среднемесячной зарплате по региону.
Сейчас разрыв виден даже по официальной статистике. Например, по данным Воронежстата, в 2025 году среднемесячная зарплата в области составила 75,5 тысячи рублей, то есть на несколько десятков меньше, чем цена «квадрата». И это «средняя температура по больнице» — есть зарплаты и больше 100 тысяч, и меньше 30.