За год в Центре России семь регионов сократили объемы стройки жилья

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2025—2026 годах в среднем в новостройках округа не распродано 70−73 процента квартир. На прошлый февраль самый низкий показатель фиксировался в Калужской области, где не куплено 84 процента строящегося и уже построенного жилья. В Орловской области не распродано 80 процентов, в Воронежской и Липецкой — по 76 процентов. В остальных регионах — от 70 процентов и меньше. Наиболее благоприятная ситуация — в Рязанской и Владимирской областях, где не куплено 61 и 60 процентов соответственно.