ЮKassa и inSales: число покупок в онлайн-магазинах выросло на 12% перед 8 Марта

С 1 по 23 февраля 2026 года число покупок на площадках, подключенных к ЮKassa, выросло на 8% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В этот период росли категории, которые воспринимаются как подарочные и «под ситуацию». Оборот одежды для спорта и активного отдыха увеличился на 11%, число покупок — на 14%. Кондитерские изделия прибавили 10% по обороту и 20% по покупкам, а фотостудии — 16% и 14% соответственно. Популярностью пользовались и сервисные категории: оборот парикмахерских и салонов красоты вырос на 31%, число покупок — на 9%. Данные inSales подтверждают рост активности на маркетплейсах: количество заказов выросло на 21% год к году, а объем продаж — на 45%. Безусловным хитом продаж стал утепленный рыболовный костюм (объем продаж более чем на 2,4 млн рублей). В топ также вошли ночные сорочки (2,3 млн рублей) и кошельки (2 млн рублей).