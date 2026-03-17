ЮKassa и inSales: число покупок в онлайн-магазинах выросло на 12% перед 8 Марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число покупок в онлайн-магазинах в 2026 году перед Международным женским днем увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса ЮKassa и платформы inSales (текст есть у ТАСС).
«Подготовка к Международному женскому дню показала смещение интереса к более эмоциональным и эстетичным категориям. Платежные данные ЮKassa фиксируют, что с 24 февраля по 3 марта число покупок в онлайн-магазинах увеличилось на 12% в годовом выражении», — говорится в сообщении.
Число покупок цветов и сопутствующих товаров выросло на 15% год к году, оборот категории — на 22%. Кроме того, в сегменте женских аксессуаров оборот и число покупок выросли вдвое. Сегмент одежды для мужчин и женщин вырос на 23% по обороту, а по числу покупок — на 35%. Категория косметики и парфюмерии, традиционно чувствительная к праздникам, прибавила 39% по обороту и 18% по числу покупок.
Наибольший рост зафиксирован в сфере услуг. Оборот массажных салонов вырос на 79%, число оплат — на 40%, а в спа-услугах рост оборота и числа оплат составил 56% и 40% соответственно. Парикмахерские и салоны красоты показали рост на 31% по обороту и на 5% по числу покупок. Стабильно востребованы услуги фотостудий: рост оборота составил 52%, число оплат — 45%.
С 1 по 23 февраля 2026 года число покупок на площадках, подключенных к ЮKassa, выросло на 8% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В этот период росли категории, которые воспринимаются как подарочные и «под ситуацию». Оборот одежды для спорта и активного отдыха увеличился на 11%, число покупок — на 14%. Кондитерские изделия прибавили 10% по обороту и 20% по покупкам, а фотостудии — 16% и 14% соответственно. Популярностью пользовались и сервисные категории: оборот парикмахерских и салонов красоты вырос на 31%, число покупок — на 9%. Данные inSales подтверждают рост активности на маркетплейсах: количество заказов выросло на 21% год к году, а объем продаж — на 45%. Безусловным хитом продаж стал утепленный рыболовный костюм (объем продаж более чем на 2,4 млн рублей). В топ также вошли ночные сорочки (2,3 млн рублей) и кошельки (2 млн рублей).
Последние дни зимы и начало весны в онлайн-продажах ознаменовались ростом заказов на 21% и увеличением общей суммы покупок на 40% год к году. Абсолютным лидером стали пижамы — общий объем продаж превысил 44 млн рублей. За ними следуют беспроводные наушники (выручка более 25 млн рублей) и наборы банных полотенец (более 24 млн рублей). Большим спросом пользовались одежда и обувь (21% заказов), товары для дома и дачи (16%), а также косметика (12%), говорится в исследовании.