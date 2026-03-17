Казахстан и Италия запускают мощный энергетический проект

Казахстан и Италия выходят на новый уровень стратегического партнерства — от дипломатических договоренностей к конкретным индустриальным проектам. Один из самых амбициозных — строительство гибридной электростанции в Жанаозене, которая уже сейчас называют примером энергетики будущего для всего региона.
Энергетика будущего в Мангистау.
В городе Жанаозен реализуется уникальный проект совместно с итальянской компанией Eni. Речь идет о гибридной электростанции мощностью 247 МВт, которая объединит сразу три источника энергии:
солнечную ветровую газовую (маневренную генерацию).
Такой формат — не просто модный тренд, а ответ на реальные вызовы: нестабильность возобновляемых источников и необходимость надежного энергоснабжения для промышленности.
Уже есть первые результаты. В сентябре 2025 года здесь запустили солнечную станцию с 80 тысячами панелей. Она уже вырабатывает чистую энергию и стала первым шагом к полной трансформации энергосистемы региона.
До конца 2026 года планируется завершить строительство ветровой и газовой частей станции. После этого объект сможет работать в гибридном режиме, обеспечивая стабильную подачу энергии даже при изменении погодных условий.
Почему это важно для Казахстана.
Проект в Жанаозене — это не просто «зеленая» инициатива. Он напрямую влияет на нефтегазовый сектор страны.
Электростанция будет обеспечивать энергией ключевые предприятия Мангистауской области:
«Озенмунайгаз» Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ).
Это значит:
снижение зависимости от внешних источников энергии повышение устойчивости добычи сокращение выбросов.
Фактически, Казахстан делает шаг к энергетической независимости отдельных промышленных кластеров.
Италия — больше, чем партнер.
Во время встречи министра энергетики Ерлана Аккенженова с послом Италии Антонелло Де Риу стороны подчеркнули: сотрудничество выходит за рамки классических контрактов.
Италия уже глубоко интегрирована в энергетический сектор Казахстана:
участие в проектах Кашаган и Карачаганак разработка новых участков — «Каменковский», «Южный Шу-Сарысу», «Береке» развитие нефтегазохимии.
Отдельно стоит отметить проект «Полиэтилен», где консорциум под руководством Maire Tecnimont уже приступил к строительству ключевых объектов.
Новые технологии приходят и в Алматы.
Сотрудничество с Италией затрагивает не только запад страны.
В Алматы на ТЭЦ-3 уже начали установку современных газовых турбин от Ansaldo Energia. Оборудование доставили в январе 2026 года, и это один из шагов по модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры.
Что это меняет.
Проекты Казахстана и Италии — это не просто инвестиции. Это переход к новой модели энергетики:
сочетание традиционных и возобновляемых источников снижение углеродного следа повышение надежности энергосистемы.
Жанаозенская гибридная станция может стать пилотным примером, который позже масштабируют и в других регионах страны.
Итог.
Казахстан сегодня не просто добывает нефть и газ — он переосмысливает свою энергетическую стратегию. И партнерство с Италией играет в этом ключевую роль.
Если проект в Жанаозене будет реализован успешно, он может стать одним из самых показательных кейсов энергетического перехода в Центральной Азии — без отказа от промышленности, но с упором на экологию и устойчивость.
И, похоже, это только начало.