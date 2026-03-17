Сыр, творог, сметана: как изменились цены на молочные продукты в Казахстане

К весне цены на молочные продукты заметно выросли в Казахстане. Сильнее всего подорожали йогурт, кефир, некоторые виды сыра и сливочное масло. Подробнее о ценах читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

К марту официальная инфляция в Казахстане составила 11,7%. За месяц она немного снизилась в годовом выражении, но в месячном наблюдается рост. Между тем, отдельно стоит отметить рост цен на «молочку», потому что отдельные виды продуктов, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), подорожали заметно сильнее, чем в целом товары и услуги по стране.

Как выросли цены на молоко

В среднем молоко по итогам февраля подорожало на 9,7% за год. В зависимости от жирности цены на него выросли следующим образом:

  • 2,2−2,5% жирности — 10,2%;

  • 3,2−4,5% жирности — 9,6%;

  • 6% жирности и более — 9,4%.

При этом заметный рост отмечен на консервированное молоко — 12,2% за год, что больше общей инфляции в стране. Еще сильнее подорожало концентрированное молоко — 15,3%. Сгущенное молоко выросло в цене в среднем на 10,5%.

Что касается средних цен, то согласно данным БНС, молоко с жирностью 2,2−2,5% в среднем стоит 621 тенге за литр, а с жирностью 3,2−4,5% — 664 тенге.

Как выросли цены на творог и сыр

Средний рост цен по итогам февраля на сырную и творожную продукцию в Казахстане составил 13%. Примечательно, что непосредственно творог с жирностью 5−9% показал прирост ниже общей инфляции в стране — всего 8,6%. А вот сыр подорожал гораздо сильнее:

  • твердый сыр — 12,3% за год;

  • плавленый сыр — 23,8% за год.

Средняя цена на твердый и полутвердый сыр в Казахстане составляет 5 925 тенге за килограмм, а на творог — 2 382 тенге.

Как выросли цены на кисломолочные продукты

Что касается «кисломолочки», то здесь также наблюдается рост цен выше общей инфляции. В среднем продукты из этой категории подорожали на 13%. Сильнее всего выросла стоимость йогуртов — сразу на 19% за год. Кефир жирностью 2−3% подорожал на 12,3%, а сметана показала прирост на 12,2%.

В среднем кефир в Казахстане стоит 587 тенге за литр. Сметана заметно дороже — 2 304 тенге. Отдельно стоит отметить рост цен на сливочное масло. Это не кисломолочный продукт, однако он тоже показал заметный прирост — 12,3% за год. К марту средняя цена за килограмм достигла 5 400 тенге.

В целом, можно отметить, что заметная часть молочной и кисломолочной продукции в Казахстане заметно подорожала за год.