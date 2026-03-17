Эксперт Достовалова: самый дорогой дом на Рублевке продается за 4 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Самый дорогой дом на Рублево-Успенском шоссе продается за 4 млрд рублей — он находится в элитном поселке в Жуковке, сообщила ТАСС представитель Association of Real Estate Agencies Диана Достовалова.
«Дом за 4 млрд рублей находится в коттеджном поселке в Жуковке. Резиденция выполнена в стиле хай-тек с архитектурными элементами. Дом находится на участке 60 соток и имеет площадь 3,5 тыс. кв. м. Здесь планировкой предусмотрено восемь спальных блоков, гостиная с потолками 8 м и панорамными окнами, лифт, SPA-комплекс с бассейном, кинозал, сигарная комната и салон красоты», — рассказала Достовалова.
На втором месте дом на Рублево-Успенском шоссе стоимостью около 4 млрд рублей, добавила она. Это резиденция в стиле современной классики с семью спальнями, бассейном, кинотеатром, гольф-симулятором, теннисным кортом и футбольным полем. На территории также расположена баня из сибирского кедра, большой гараж с автомойкой и дом для персонала.
Замыкает топ-3 дом за 3,5 млрд рублей, который располагается на 2-м Успенском шоссе (21 км Рублево-Успенского шоссе). Эта резиденция располагается на большом участке более гектара, имеет свой сад и лесную часть. Площадь объекта — 3 тыс. кв. м. Здесь есть шесть спальных апартаментов, огромный кабинет, две кухни, бассейн 25 м, винная комната, салон красоты, а еще свой профессиональный кинотеатр.
«Сейчас стоимость домов на Рублевке начинается от 200 млн рублей и доходит до нескольких миллиардов. Здесь все зависит от конкретного местоположения и уровня самого дома. За год стоимость домов выросла на 20−30%», — рассказала Достовалова.