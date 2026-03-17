Эксперт Руампхонгпхаттхана: РФ может повысить гибкость рынка энергетики в Азии

БАНГКОК, 17 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия способна повысить гибкость рынка энергоресурсов в странах Азии в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке и срыва поставок из стран региона. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС таиландский политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана.
«Мировой энергетический рынок тесно взаимосвязан, и эскалация напряженности на Ближнем Востоке может влиять на глобальные цены на нефть и газ, особенно если возникают риски для ключевых транспортных маршрутов, таких как Ормузский пролив. Для стран Азии, включая Таиланд, основное воздействие таких кризисов обычно проявляется не столько в физическом дефиците нефти, сколько в росте и нестабильности цен. При этом Таиланд закупает нефть у различных поставщиков и располагает определенными стратегическими запасами, поэтому говорить о непосредственном энергетическом кризисе пока преждевременно. Скорее речь идет о потенциальных ценовых рисках. В такой ситуации Россия может рассматриваться как один из возможных альтернативных поставщиков, способных повысить гибкость рынка энергоресурсов стран Азии», — сказала она.
«Таиланд является страной, в значительной степени зависящей от импорта нефти, поэтому диверсификация источников энергоснабжения является важным элементом его энергетической политики. Россия остается одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. После 2022 года Россия все активнее переориентирует экспорт энергоресурсов на азиатские рынки. Поэтому возможные переговоры между Таиландом и Россией по поводу поставок нефти можно рассматривать скорее как прагматичный экономический шаг и поиск дополнительных источников энергоснабжения, а не как резкое геополитическое изменение. В своей внешней политике Таиланд традиционно стремится сохранять баланс и поддерживать конструктивные отношения с различными мировыми центрами силы», — подчеркнула эксперт.
Тенденция в мировой энергетике.
Руампхонгпхаттхана отметила, что стремление Таиланда начать переговоры с Россией о поставках сырой нефти «отражают более широкую тенденцию в мировой энергетике — постепенное перераспределение потоков торговли энергоресурсами и поиск более гибких и диверсифицированных механизмов обеспечения энергетической безопасности на фоне растущей геополитической напряженности». «Такие страны, как Таиланд, могут извлечь выгоду из диверсификации источников поставок, поскольку это снижает зависимость от одного региона и повышает уровень энергетической безопасности», — добавила она.
Вице-премьер и министр транспорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан ранее заявил, что Минэнерго королевства готовится к переговорам о закупке нефти у России для восполнения существующего дефицита. По его словам «правительство в срочном порядке ведет переговоры о закупке большего количества нефти за пределами региона Персидского залива, чтобы компенсировать возможный дефицит».