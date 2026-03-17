Американцы раскритиковали политику США по ограничению нефти для Кубы

Ранее, в феврале, администрация президента США Дональда Трампа перекрыла поставки нефти на Кубу, что привело к топливному кризису в стране. В марте пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Гавана заинтересована в заключении соглашения с США. В переговорах, по ее словам, участвует госсекретарь Марко Рубио.