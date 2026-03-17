Американцы раскритиковали политику США по ограничению нефти для Кубы

Почти половина жителей США не поддерживают ограничения на поставки нефти на Кубу. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного в конце февраля 2026 года.
Согласно результатам исследования, 46% респондентов выступают против политики Вашингтона по блокированию поставок нефти на остров. Поддерживают такие меры 28% опрошенных, еще 27% не определились с позицией.
Ранее, в феврале, администрация президента США Дональда Трампа перекрыла поставки нефти на Кубу, что привело к топливному кризису в стране. В марте пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Гавана заинтересована в заключении соглашения с США. В переговорах, по ее словам, участвует госсекретарь Марко Рубио.
Опрос также показал неоднозначное отношение американцев к санкционной политике в целом. Торговое эмбарго против Кубы не поддерживают 40% участников исследования, тогда как 32% одобряют такие меры.
При этом мнения о жесткости политики США разделились: 29% считают ее чрезмерной, 26% — адекватной, а 11% — недостаточно строгой.
Около трети опрошенных (32%) полагают, что санкции в первую очередь наносят ущерб населению Кубы. Еще 36% считают, что последствия в равной степени затрагивают как граждан, так и власти. Лишь 9% уверены, что ограничения направлены преимущественно против руководства страны.
Опрос проводился с 25 по 27 февраля среди 1094 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет около 4%.
