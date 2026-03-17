Американцы раскритиковали политику США по ограничению нефти для Кубы

Почти половина жителей США не поддерживают ограничения на поставки нефти на Кубу.

Почти половина жителей США не поддерживают ограничения на поставки нефти на Кубу. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного в конце февраля 2026 года.

Согласно результатам исследования, 46% респондентов выступают против политики Вашингтона по блокированию поставок нефти на остров. Поддерживают такие меры 28% опрошенных, еще 27% не определились с позицией.

Ранее, в феврале, администрация президента США Дональда Трампа перекрыла поставки нефти на Кубу, что привело к топливному кризису в стране. В марте пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Гавана заинтересована в заключении соглашения с США. В переговорах, по ее словам, участвует госсекретарь Марко Рубио.

Опрос также показал неоднозначное отношение американцев к санкционной политике в целом. Торговое эмбарго против Кубы не поддерживают 40% участников исследования, тогда как 32% одобряют такие меры.

При этом мнения о жесткости политики США разделились: 29% считают ее чрезмерной, 26% — адекватной, а 11% — недостаточно строгой.

Около трети опрошенных (32%) полагают, что санкции в первую очередь наносят ущерб населению Кубы. Еще 36% считают, что последствия в равной степени затрагивают как граждан, так и власти. Лишь 9% уверены, что ограничения направлены преимущественно против руководства страны.

Опрос проводился с 25 по 27 февраля среди 1094 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет около 4%.

