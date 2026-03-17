«Росэл» начал выпуск устройств для работы телекоммуникационного оборудования

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) начал серийное производство отечественных DC/DC-преобразователей, которые используются для понижения входного напряжения в электрических сетях. Устройства обеспечивают стабильную работу телекоммуникационного оборудования, в том числе радиостанций, телефонов для спецсвязи, бортовой электроники, сообщили ТАСС в холдинге.
«Изделие представляет собой электронную схему, преобразующую постоянный ток (DC) из одного напряжения в другое. Также они могут стабилизировать напряжение, не давая ему падать или возрастать слишком сильно. Кроме того, устройства сглаживают выбросы или провалы при включении и отключении мощной нагрузки в питающей сети. Такие компоненты можно найти практически в любой современной электронике. В частности, они наиболее востребованы в устройствах, где для правильной работы требуется разное напряжение, например, в светодиодах, процессорах, USB-выходах и прочее», — отметили в холдинге.
Продукция полностью отечественная, она позволит заместить иностранные аналоги. При этом по своим характеристикам российские устройства не уступают зарубежным. Также в «Росэл» рассказали, что изделия полностью соответствуют требованиям законодательства в части подтверждения их отечественного происхождения и уже поставляются заказчикам.