Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яйца, морковь и мармелад стали в магазинах дороже

Как изменились цены за неделю.

Источник: IrkutskMedia.ru

Морковь в российских магазинах с 7 по 14 марта прибавила в цене 8%. Стали дороже и куриные яйца, приводит данные завлабораторией Президентской академии Александр Абрамов.

Он отслеживает динамику так называемого Индекса Мишек. Тот вырос на 0,6%, хотя неделей ранее демонстрировал незначительное снижение. Показатель рассчитывается на основе стоимости стандартного набора продуктов.

В то же время некоторые товары подешевели. Лидером падения стал доступный белый хлеб, цена на него опустилась на 4,3%. Стоимость остальных наблюдаемых продуктов за неделю не изменились: включая подсолнечное масло и тушки кур.

Если оценивать ситуацию в годовом выражении, сильнее всего прибавил в цене детский мармелад. Также заметно подорожали яйца, некоторые виды подсолнечного масла и сельди.

При этом ряд продуктов, напротив, стал доступнее, чем год назад. Максимальное снижение цен зафиксировано на черный чай, плавленый сыр, бананы и молоко. Цены на сливочное масло 72,5% жирности и конфеты «Мишка косолапый» остались на уровне прошлого года, приводит слова эксперта «Газета.Ru».

По информации Министерства экономического развития, годовая инфляция в стране по состоянию на 10 марта достигла уровня 5,84%.