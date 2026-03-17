Яйца, морковь и мармелад стали в магазинах дороже

Морковь в российских магазинах с 7 по 14 марта прибавила в цене 8%. Стали дороже и куриные яйца, приводит данные завлабораторией Президентской академии Александр Абрамов.
Он отслеживает динамику так называемого Индекса Мишек. Тот вырос на 0,6%, хотя неделей ранее демонстрировал незначительное снижение. Показатель рассчитывается на основе стоимости стандартного набора продуктов.
В то же время некоторые товары подешевели. Лидером падения стал доступный белый хлеб, цена на него опустилась на 4,3%. Стоимость остальных наблюдаемых продуктов за неделю не изменились: включая подсолнечное масло и тушки кур.
Если оценивать ситуацию в годовом выражении, сильнее всего прибавил в цене детский мармелад. Также заметно подорожали яйца, некоторые виды подсолнечного масла и сельди.
При этом ряд продуктов, напротив, стал доступнее, чем год назад. Максимальное снижение цен зафиксировано на черный чай, плавленый сыр, бананы и молоко. Цены на сливочное масло 72,5% жирности и конфеты «Мишка косолапый» остались на уровне прошлого года, приводит слова эксперта «Газета.Ru».
По информации Министерства экономического развития, годовая инфляция в стране по состоянию на 10 марта достигла уровня 5,84%.