В hh.ru рассказали о самых высокооплачиваемых нерабочих профессиях в стройке

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми среди нерабочих специальностей в сфере строительства и недвижимости по итогам февраля 2026 года стали агенты по недвижимости, геодезисты и главные инженеры проекта. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе hh.ru.
«По итогам февраля самую высокую заработную плату среди специалистов сферы строительства, помимо управленцев, предлагают агентам по недвижимости (205,9 тыс. рублей), геодезистам (160,1 тыс. рублей) главным инженерам проекта (185,3 тыс. рублей)» — отмечается в материалах.
Среди управленческих должностей наиболее высокие зарплаты в феврале зафиксированы у руководителей строительных проектов (183,7 тыс. рублей) и руководителей проектов (131,2 тыс. рублей).
Сильнее всего за год в сфере строительства заработная плата выросла у главных инженеров проекта (+23%, со 151 тыс. до 185,3 тыс. рублей). На втором месте — зарплаты агентов по недвижимости (+18% год к году), на третьем — инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков (+17% за год, со 101,7 тыс. до 118,8 тыс. рублей), на четвертом оказались инженеры ПТО (производственно-технических отделов), инженеры-сметчики (+16%, со 121,9 тыс. до 141,7 тыс. рублей). Замыкают пятерку лидеров по годовой динамике оплаты труда инженеры по охране труда и технике безопасности, инженеры-экологи (+15%, с 78,3 тыс. до 90,3 тыс. рублей).
Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, по итогам 2025 года в среднем в вакансиях в сфере строительства и недвижимости в РФ соискателям предлагали 102,4 тыс. рублей в месяц, что на 6% больше, чем в 2024 году. Наибольшие зарплатные предложения публикуются в вакансиях в Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах, где работники строительства могут рассчитывать на доход в 250−300 тыс. рублей в месяц.