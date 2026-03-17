Машину с 11 тыс. суточных цыплят развернули на госгранице Челябинской области и Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
О ситуации информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. Машина с 11 тыс. суточных цыплят следовала из Оренбургской области в Казахстан (Костанайская область).
«При контроле установлено, что предъявленный бланк ветеринарного сертификата на перевозимых животных недействителен. Наложен запрет на вывоз груза в Казахстан. Машина с цыплятами возвращена отправителю», — говорится в комментарии.
Коллеги из Оренбургской области проинформированы о действиях ветврача, который неправомерно оформил ветеринарный сертификат.
Дело в том, что с 1 января 2026 года продукция должна сопровождаться сопроводительными документами на бланках, напечатанных после 1 сентября 2023 года. Отпечатанные до этой даты бланки ВСД утратили юридическую силу.