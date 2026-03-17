ФАС просят проверить на «зарплатный сговор» работодателей в ИТ-сфере

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить российские компании на предмет возможного «зарплатного сговора». Об этом сообщает РБК.
Поводом стало сообщение о неформальных договоренностях между работодателями, согласно которым они могут отказываться от переманивания дефицитных специалистов и сдерживать рост их зарплат.
В обращении к главе ФАС Максиму Шаскольскому депутат указала, что подобные практики могут свидетельствовать о согласовании кадровой и зарплатной политики между компаниями.
По ее оценке, такие действия способны ограничивать конкуренцию на рынке труда, снижать мобильность работников и искусственно удерживать уровень оплаты труда.
Лантратова считает, что подобные договоренности дают участникам преимущества за счет ущемления прав сотрудников и искажают рыночные механизмы формирования зарплат.
В связи с этим она попросила антимонопольную службу проверить наличие возможных соглашений между работодателями и практику обмена информацией о персонале.
Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.