ФАС просят проверить на «зарплатный сговор» работодателей в ИТ-сфере

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить российские компании на предмет возможного «зарплатного сговора». Об этом сообщает РБК.

Поводом стало сообщение о неформальных договоренностях между работодателями, согласно которым они могут отказываться от переманивания дефицитных специалистов и сдерживать рост их зарплат.

В обращении к главе ФАС Максиму Шаскольскому депутат указала, что подобные практики могут свидетельствовать о согласовании кадровой и зарплатной политики между компаниями.

По ее оценке, такие действия способны ограничивать конкуренцию на рынке труда, снижать мобильность работников и искусственно удерживать уровень оплаты труда.

Лантратова считает, что подобные договоренности дают участникам преимущества за счет ущемления прав сотрудников и искажают рыночные механизмы формирования зарплат.

В связи с этим она попросила антимонопольную службу проверить наличие возможных соглашений между работодателями и практику обмена информацией о персонале.

Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.