В ГД призвали ФАС проверить российские компании на «зарплатный сговор»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») направила письмо руководителю Федеральной антимонопольной службе Максиму Шаскольскому с просьбой проверить российские компании на предмет кадрового и зарплатного сговора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.
«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — говорится в письме.
Подобные ограничения, по мнению Лантратовой, способны искажать рыночные механизмы формирования зарплаты, ухудшать положение граждан и создавать преимущества для участников таких соглашений за счет ущемления прав сотрудников. «Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны», — отметила депутат.