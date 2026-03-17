Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По итогам 2025 года реальные доходы населения Красноярского края выросли на 2,2%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Такую статистику озвучило Министерство экономики Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

На динамику повлияли:

— повышение минимального размера оплаты труда.

— дополнительные выплаты работникам бюджетной сферы.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 1,6%, в том числе за счет роста продаж продовольственных товаров на 3,2%.

Объем платных услуг населению составил 101,7% к уровню 2024 года.

Инфляция в декабре 2025 года составила 6,2% к декабрю 2024 года. Для сравнения: в 2024 году показатель достигал 9,6%.