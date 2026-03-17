Китайские авто сдают позиции на Дальнем Востоке: их доля упала до 34%

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ФедералПресс. В январе-феврале 2026 года россияне купили 160,6 тысячи новых машин. Почти 65 тысяч из них — автомобили китайских марок, однако их доля на рынке опустилась до 40%. О статистике в регионах сообщил глава агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Источник: Reuters

«Три региона с минимальной долей китайских брендов — это Калмыкия (15%), Ингушетия (17%) и Камчатский край (18%). Если в первых двух регионах “китайцев” вытесняют “наши”, то на Камчатке (и в соседних) рыночную долю отнимают “японцы”», — написал он в своем телеграм-канале.

Больше всего китайских автомобилей покупают в Северо-Западном федеральном округе — там их доля достигает почти 50%. В Центральном округе показатель составил 45,2%, в Сибирском — 42,6%. Далее следуют Южный (38,9%), Уральский (37,3%) и Дальневосточный (34,2%) округа. Меньше всего китайские авто популярны в Приволжском (32,1%) и Северо-Кавказском (29,8%) округах.

Эксперты связывают снижение доли китайских брендов с запуском производства китайских моделей под российскими марками. Больше всего продаж у Chery «забрал» бренд Tenet.

Ранее аналитики заявили, что китайские автомобили на вторичном рынке теряют в цене в 1,5−2 раза быстрее японских и корейских конкурентов.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше