Китайские авто сдают позиции на Дальнем Востоке: их доля упала до 34%

«Три региона с минимальной долей китайских брендов — это Калмыкия (15%), Ингушетия (17%) и Камчатский край (18%). Если в первых двух регионах “китайцев” вытесняют “наши”, то на Камчатке (и в соседних) рыночную долю отнимают “японцы”», — написал он в своем телеграм-канале.
Больше всего китайских автомобилей покупают в Северо-Западном федеральном округе — там их доля достигает почти 50%. В Центральном округе показатель составил 45,2%, в Сибирском — 42,6%. Далее следуют Южный (38,9%), Уральский (37,3%) и Дальневосточный (34,2%) округа. Меньше всего китайские авто популярны в Приволжском (32,1%) и Северо-Кавказском (29,8%) округах.
Эксперты связывают снижение доли китайских брендов с запуском производства китайских моделей под российскими марками. Больше всего продаж у Chery «забрал» бренд Tenet.
Ранее аналитики заявили, что китайские автомобили на вторичном рынке теряют в цене в 1,5−2 раза быстрее японских и корейских конкурентов.