Китайские авто сдают позиции на Дальнем Востоке: их доля упала до 34%

Больше всего китайских автомобилей покупают в Северо-Западном федеральном округе — там их доля достигает почти 50%. В Центральном округе показатель составил 45,2%, в Сибирском — 42,6%. Далее следуют Южный (38,9%), Уральский (37,3%) и Дальневосточный (34,2%) округа. Меньше всего китайские авто популярны в Приволжском (32,1%) и Северо-Кавказском (29,8%) округах.