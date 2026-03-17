От Владивостока до Курил: названа дата запуска масштабного круиза по Дальнему Востоку

«В мае запускается круизная линия “Тихоокеанский круиз” по маршруту Приморье — Камчатка — Сахалин», — сообщила Щербина PrimaMedia.
Идея создания межрегионального морского путешествия была официально представлена еще на Восточном экономическом форуме в 2025 году. Сейчас проект обретает конкретные очертания. Путешествие рассчитано на 10 дней. По предварительным данным, стоимость проживания на лайнере составит порядка 17 тысяч рублей в сутки, что эквивалентно примерно 170 тысячам рублей за весь тур.
Маршрут построен таким образом, чтобы охватить ключевые точки макрорегиона. Стартовав во Владивостоке, теплоход возьмет курс на Сахалин (порт Корсаков), после чего пассажиры смогут посетить Южно-Курильск на острове Кунашир и Курильск на Итурупе. Финальной точкой путешествия станет Петропавловск-Камчатский. Для любителей разнообразия предусмотрен и обратный вариант: с Камчатки во Владивосток с заходом на Командорские острова. В перспективе, к 2027 году, организаторы планируют расширить географию, добавив в нее Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова.
Сезонность круизов будет зависеть от погоды: с июня по октябрь лайнер будет работать на Дальнем Востоке, а на зимний период уходить в теплые воды — на линию в Южный Китай.
Перевозить туристов будет 11-палубный дизель-электроход «Астория Нова». Габариты судна впечатляют: его длина превышает 200 метров, а вместимость составляет до 1100 пассажиров. Как отмечают отраслевые СМИ, у лайнера насыщенная история. Он был построен в Германии еще в 2002 году и долгое время работал под флагом немецкой компании AIDA Cruises под именем AIDAvita. Затем судно продали в Китай, переименовали в Blue Dream Melody, где оно ходило в Японию и Корею. В конце 2025 года петербургская компания «Интермарин круиз ферри менеджмент» занималась приемкой судна для работы под российским флагом.
Для координации столь масштабного проекта на Дальнем Востоке создана единая структура — АО «Русская круизная компания» («Рускруиз»). В число учредителей вошли ключевые игроки морской отрасли и институты развития: «Росморпорт», «Совкомфлот», «КС-Стратегический Альянс», а также корпорации развития Камчатки и Приморья.
По словам Веры Щербины, туристическая отрасль Приморья не только полностью восстановилась после пандемии, но и превзошла показатели тех лет. Только в прошлом году край посетило около 4 миллионов туристов.
