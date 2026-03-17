От Владивостока до Курил: названа дата запуска масштабного круиза по Дальнему Востоку

Перевозить туристов будет 11-палубный дизель-электроход «Астория Нова». Габариты судна впечатляют: его длина превышает 200 метров, а вместимость составляет до 1100 пассажиров. Как отмечают отраслевые СМИ, у лайнера насыщенная история. Он был построен в Германии еще в 2002 году и долгое время работал под флагом немецкой компании AIDA Cruises под именем AIDAvita. Затем судно продали в Китай, переименовали в Blue Dream Melody, где оно ходило в Японию и Корею. В конце 2025 года петербургская компания «Интермарин круиз ферри менеджмент» занималась приемкой судна для работы под российским флагом.