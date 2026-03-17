Волгоград — единственный миллионник с жильем дешевле 140 тыс. за квадрат

Волгоградцам, которые присматривают квартиру, или тем, кто планирует переезд в город-миллионник, стоит обратить внимание на местный рынок жилья. По данным аналитиков bnMAP.pro, Волгоград — единственный миллионник в России, где квадратный метр стоит меньше 140 тыс. рублей. В среднем — 137,1 тыс. рублей. Цены не стоят на месте. За год жилье в Волгограде подорожало на 7,8%, но за последний месяц немного подешевело — на 1,1%.
Как выглядит картина в сравнении с другими крупными городами? Следом за Волгоградом в списке самых доступных миллионников идет Воронеж: там квадратный метр обходится в 147,5 тыс. рублей. Дальше — Красноярск (160,3 тыс. рублей за кв. м) и Челябинск (163,5 тыс. рублей за кв. м).
Таким образом, среди городов с населением более миллиона человек Волгоград держит планку самого бюджетного варианта. Данные актуальны на середину марта 2026 года.
