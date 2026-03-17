Жители Волгограда и области опередили застройщиков по строительству жилья

На территории Волгоградской области в январе-феврале 2026 года введены в.

На территории Волгоградской области в январе-феврале 2026 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 158,6 тыс. кв. метров. По данным Волгоградстата, большую часть жилья построили сами жители региона. Так, индивидуальное жилищное строительство занимает 80,4% всего объема, или 127,5 тыс. кв. метров. На долю застройщиков приходится 31,1 тыс. кв. метров.

В городской местности построено 78,0% жилья, или 123,7 тыс. кв. метров, в сельской местности — 22,0%, или 34,9 тыс. кв. метров. В Волгограде введено в эксплуатацию 53,1 тыс. кв. метров жилой площади, что составляет 33,5% от общего объема жилья.