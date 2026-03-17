Застрявшие в Иране российские машины начали вывозить через Армению и Эмираты

Для доставки заказов из-за границы используют морской транспорт. Контейнеры сначала загружают в Эмиратах, затем направляют к северной границе Ирана. На границе с Арменией грузы передают для последующего ввоза в Россию. Такой маршрут позволяет обходить проблемные зоны и ускоряет доставку.