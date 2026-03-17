Россиянин оспаривает утильсбор в КС из-за резкого увеличения суммы

Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу жителя Москвы, который оспаривает порядок расчета утильсбора при ввозе автомобиля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Заявитель приобрел внедорожник для личного пользования, однако при таможенном оформлении заплатил не около 5 тысяч рублей, как ожидал, а более 1,28 млн рублей.
Он оспаривает постановления правительства, которыми в конце 2023 года были изменены правила и размеры утильсбора. По его мнению, при расчете должна была применяться льготная ставка, действовавшая на момент заключения сделки.
Суть спора связана с изменением подхода к ввозу автомобилей. Ранее машины оформлялись как для личного пользования с минимальным сбором, но затем правила ужесточили. При перепродаже в течение года применяется повышенный тариф — до 1,2 млн рублей.
В жалобе указывается, что новые нормы фактически получили обратную силу. Это, по мнению заявителя, нарушает конституционный запрет на ухудшение положения граждан задним числом, а также принцип равенства перед законом.
Он также считает, что его права собственности и соразмерности ограничений были нарушены.
Ранее заявитель пытался вернуть излишне уплаченные средства через таможенные органы, однако получил отказ.
В Конституционном суде предстоит оценить, соответствует ли действующее регулирование основному закону, а также определить, должны ли применяться льготные ставки к сделкам, заключенным до изменения правил.
