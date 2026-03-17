Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный туман парализовал Босфор — транзит судов временно прекращен

Транзит судов через Босфорский пролив в Турции временно остановлен в обоих направлениях из-за сильного тумана, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны страны.

Ограничения введены утром. По данным ведомства, движение прекратили с 4:53 мск из-за ухудшения видимости.

На фоне приостановки прохода у пролива образовалась очередь из судов. По подсчетам агентства на основе данных официального портала береговой охраны, не менее 95 судов ожидают разрешения на проход.

Босфор соединяет Черное и Мраморное моря и проходит через территорию Стамбула. По обоим берегам расположены городские районы.

Пролив отличается сложной навигацией. Его длина составляет около 30 километров, глубина достигает 124 метров. Ширина варьируется от 4 километров до 750 метров, что усложняет движение судов при ограниченной видимости.

Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.