Сильный туман парализовал Босфор — транзит судов временно прекращен

Транзит судов через Босфорский пролив в Турции временно остановлен в обоих направлениях из-за сильного тумана, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны страны.
Ограничения введены утром. По данным ведомства, движение прекратили с 4:53 мск из-за ухудшения видимости.
На фоне приостановки прохода у пролива образовалась очередь из судов. По подсчетам агентства на основе данных официального портала береговой охраны, не менее 95 судов ожидают разрешения на проход.
Босфор соединяет Черное и Мраморное моря и проходит через территорию Стамбула. По обоим берегам расположены городские районы.
Пролив отличается сложной навигацией. Его длина составляет около 30 километров, глубина достигает 124 метров. Ширина варьируется от 4 километров до 750 метров, что усложняет движение судов при ограниченной видимости.
Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.