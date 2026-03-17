Сквер побратимов хотят отремонтировать за 40 миллионов

Согласно документации проекта, планируется провести капитальный ремонт территории. Среди работ запланированы демонтаж и последующая укладка брусчатого покрытия с устройством уклонов для водоотведения, замена бордюров, установка новых опор освещения и дополнительных светильников.
Отдельным этапом станет обновление арок городов-побратимов. Согласно проектной документации, на каждой конструкции предусмотрено вертикальное озеленение с использованием переносных модулей и системы автоматического полива. Всего на каждой арке планируется размещение 728 растений различных видов. Основной объем финансирования в рамках проекта направлен именно на реализацию данного решения.
Кроме того, в сквере планируется установка семи скамеек, двух качелей с навесом и урн, расширение пешеходной сети за счёт укладки бетонных плит, а также монтаж системы видеонаблюдения, включающей 10 камер, и громкоговорителей.
В рамках озеленения территории предусмотрена высадка 37 кустарников можжевельника и устройство газона на площади более 1,8 тысяч кв. м.
Пройдет аукцион 26 марта. При этом работы по ремонту необходимо будет выполнить до 26 августа, то есть до проведения Восточного экономического форума.