Строительство полигона ТКО в Новосибирске взлетело в цене

НОВОСИБИРСК, 17 марта, ФедералПресс. Предварительная стоимость строительства двух комплексов переработки отходов («Левобережный» и «Правобережный») в Новосибирской области достигла 14,2 миллиардов рублей за каждый объект. Об этом в ходе сессии Законодательного собрания региона сообщил министр ЖКХ и энергетики Евгений Назаров.