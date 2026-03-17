Строительство полигона ТКО в Новосибирске взлетело в цене

НОВОСИБИРСК, 17 марта, ФедералПресс. Предварительная стоимость строительства двух комплексов переработки отходов («Левобережный» и «Правобережный») в Новосибирской области достигла 14,2 миллиардов рублей за каждый объект. Об этом в ходе сессии Законодательного собрания региона сообщил министр ЖКХ и энергетики Евгений Назаров.

Источник: Аргументы и факты

«Точный объем капитальных затрат станет известен после прохождения государственной экспертизы. Проектная документация на “Левобережный” комплекс уже направлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу», — уточнил министр.

Реализацией проектов займутся специально созданные правительством области структуры — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Переход на прямое государственное строительство произошел после разрыва концессионных соглашений с региональным оператором АО «Спецавтохозяйство» (САХ) в судебном порядке. Причиной расторжения договоров, стало несоблюдение концессионером сроков строительства.

Напомним, что полигон "Левобережный перестал принимать часть отходов. Это связано с отсутствием места на площадке.