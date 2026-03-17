Строительство полигона ТКО в Новосибирске взлетело в цене

«Точный объем капитальных затрат станет известен после прохождения государственной экспертизы. Проектная документация на “Левобережный” комплекс уже направлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу», — уточнил министр.
Реализацией проектов займутся специально созданные правительством области структуры — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Переход на прямое государственное строительство произошел после разрыва концессионных соглашений с региональным оператором АО «Спецавтохозяйство» (САХ) в судебном порядке. Причиной расторжения договоров, стало несоблюдение концессионером сроков строительства.
Напомним, что полигон "Левобережный перестал принимать часть отходов. Это связано с отсутствием места на площадке.