Топливный шок из-за иранского конфликта спрогнозировали миру

Масштабные перебои с поставками нефти с Ближнего Востока на фоне блокировки Ормузского пролива Ираном усилили рост цен на топливо, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.
По оценке экспертов, основной удар пришелся не по сырой нефти, а по продуктам переработки — авиационному керосину и дизельному топливу. Их стоимость растет быстрее, чем цена эталонной нефти Brent.
Как отметили аналитики банка, причиной стала нехватка среднетяжелой нефти из региона. Именно она используется для производства указанных видов топлива.
На торгах 17 марта котировки газойля, применяемого в дизельном топливе, превысили 156 долларов. Цена авиационного керосина приблизилась к 215 долларам. В то же время нефть Brent торговалась на уровне 103−104 долларов за баррель.
Эксперты предупреждают, что сбои поставок могут затронуть и другие нефтепродукты, включая мазут.
Наиболее уязвимыми остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые зависят от поставок через Ормузский пролив. О проблемах с поставками уже сообщили Индия, Бангладеш, Шри-Ланка и Мальдивы.
Риски сохраняются и для США с Евросоюзом, которые ранее также закупали значительные объемы сырья на Ближнем Востоке. По данным аналитиков, найти альтернативные источники среднетяжелой нефти в текущих условиях сложно.
В Goldman Sachs считают, что рост цен на топливо и ограничение поставок могут замедлить мировую экономику, которая еще не восстановилась после последствий пандемии и военных конфликтов.
