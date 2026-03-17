Эндаументы России в Красноярске обсудят практические кейсы и успешные примеры позиционирования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сентябре текущего года Фонд целевого капитала «Наш Норильск» года проведет в Красноярске ежегодный Всероссийский слет эндаументов.
Тема четвертого федерального мероприятия, которое пройдет 7 и 8 сентября станет «Позиционирование эндаументов в России».
Красноярск выбран столицей Слета эндаументов 2026 сразу по нескольким причинам.
Во-первых, это один из городов, где уже действуют фонды целевого капитала — в сферах образования и культуры.
Во-вторых, здесь региональные власти успешно развивают территорию, в том числе активно привлекая акторов и визионеров из различных отраслей, а среди бизнес-сообщества сформировалась сильная культура меценатства. Енисейская губерния вообще обладает богатой историей «вечных вкладов», на проценты с которых функционировали многие социально значимые объекты в XIX − начале ХХ веков.
И, конечно же, Красноярск и Красноярский край — это стратегическая территория деятельности «Норникеля», компании, которая на федеральном уровне задает высокие стандарты социальной ответственности, в частности, инициируя создание в регионах таких долгосрочных инструментов развития, как эндаументы (фонды целевых капиталов).
Миссия четвертого Слета — привлечь дополнительное внимание со стороны бизнеса, общества и власти к фондам целевого капитала, как эффективному инструменту развития не только организаций, но и многих сфер в городах и регионах таких как: наука и образование, культура и искусство, экология и здравоохранение, спорт и социальная поддержка. А также напомнить, что эндаументы — это эффективный, стратегически важный инструмент улучшения качества жизни людей в городах, который следует поддерживать и развивать.
Участников Слета ждет насыщенная программа, в которой топовые спикеры предложат к обсуждению практические кейсы, успешные примеры позиционирования. Особое внимание в этом году будет уделено интерактивным форматам взаимодействия между участниками. Каждый участник сможет не только услышать экспертное мнение, но и активно включиться в обсуждения, обменяться опытом и предложить свои идеи. Фонд «Наш Норильск», как первый и крупнейший территориальный эндаумент в России, также планирует делиться на Слете своей экспертностью с профессиональным сообществом.
Как отметила директор Фонда целевого капитала «Наш Норильск» Анна Макуха: «В дореволюционной России при многих социальных учреждениях меценаты создавали “неприкосновенный капитал”, а сама эта область была регламентирована — от внесения средств до распределения. Это освещалось в обществе, люди получали признание, награды и преференции. Сейчас пишется новая история, молодому рынку целевого капитала нужно обрести зрелость, и самое важное в этом процессе для эндаумент-фондов — правильно заявить о себе, о своей миссии. И я уверена, что повестка Слета будет полезна и начинающим, и опытным фондам целевого капитала в усилении своего позиционирования и узнаваемости».
Напомним, российскому рынку целевых капиталов (эндаументов) в 2026 году исполняется 19 лет. За этот период он прошел путь от эксперимента до заметного социально-финансового института с капиталом более 200 млрд рублей, объединяющего около 454 фондов. Несмотря на впечатляющий количественный рост (с 16 фондов в 2007 году), в общественном, донорском и государственном восприятии эндаументы остаются узкоспециализированным инструментом. Необходимость четкого позиционирования обусловлена потребностью в устойчивом финансировании социальной сферы, особенно в регионах, и задачей интеграции эндаументов в национальную стратегию развития.
