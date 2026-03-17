В Волгограде вдвое увеличат число рейсов речного трамвайчика до Культбазы

Речной маршрут «Волгоград — Культбаза» становится все популярнее с началом весны у волгоградцев. В связи с этим принято решение увеличить количество рейсов более чем вдвое — с 16 до 34 в неделю.
По средам, пятницам и воскресеньям городской водный транспорт будет выполнять в этом направлении восемь рейсов вместо четырех. По субботам — 10. Расписание изменится уже с 18 марта.
С 20-го числа теплоходы начнут курсировать по маршруту «Волгоград — Островная» трижды в неделю — по пятницам и выходным, выполняя по четыре рейса ежедневно. Актуальной расписание будет размещено на сайте речпорта.
По-прежнему по 10 рейсов в день будут совершать речные трамваи на круглогодичном маршруте «Руднева — о. Сарпинский». На остальные направления транспорт выйдет после наступления требуемых гидрологических условий, уточняют в мэрии.
