«Магнит» не торопится открывать свои магазины в Приморье

Ритейлер «Магнит» открыл первый магазин в Магаданской области, это 74-й регион в розничной сети федерального игрока. В 2026 году магазины «Магнита» должны появиться в Якутии. А вот в Приморье вывески этой сети пока не появляются, хотя ещё в 2024 году «Магнит» закрыл сделку по приобретению 33,1% ритейлера «Самбери», сообщает ИА PrimaMedia.
Первый магазин в Магадане представлен в формате «у дома». В ближайшие дни в Магадане откроются еще два магазина, в том числе специализированный магазин «Магнит Косметик».
«Для компании это самый отдаленный и сложный с логистической точки зрения регион, и развитие здесь стало возможным благодаря совместным усилиям с нашим партнером‑франчайзи и поддержке со стороны руководства области. Мы продолжим открывать здесь новые торговые точки», — сказала управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина, слова которой приводит пресс-служба правительства Магаданской области.
Все магазины розничной сети «Магнит» на Колыме и в Якутии будут работать по модели обратного франчайзинга. Партнер-франчайзи выступает в роли агента по реализации товаров «Магнита» и отвечает за операционное управление магазинами, а ритейлер предоставляет франчайзи комплексную поддержку и экспертное сопровождение.
«Магнит» — один из крупнейших по числу магазинов и выручке ритейлеров в России.
О сделке по вхождению «Магнита» в капитал «Самбери» было объявлено в октябре 2023 года. По условиям сделки «Магнит» получил опцион на выкуп оставшейся доли регионального ритейлера в течение пяти лет.
По данным ЕГРЮЛ, с 7 августа 2024 года 33,01% капитала ООО «ДВ Невада» владеет структура «Магнита» АО «Тандер». Совладельцами хабаровской компании остаются 4 физлица: основатель «Самбери» Юрий Егоров (29,27%), Марина Меркулова (19,73%), Сергей Булыгин (14,64%), Лев Волков (3,35%).
Выручка ООО «Невада» в 2024 году составила 105,361 млрд рублей, чистая прибыль — 1,883 млрд рублей.
«Самбери» объединяет 30 гипермаркетов и 31 супермаркет в 9 городах Дальнего Востока: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Фокино, Биробиджане, Благовещенске и Белогорске.