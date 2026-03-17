«Магнит» не торопится открывать свои магазины в Приморье

Ритейлер «Магнит» открыл первый магазин в Магаданской области, это 74-й регион в розничной сети федерального игрока. В 2026 году магазины «Магнита» должны появиться в Якутии. А вот в Приморье вывески этой сети пока не появляются, хотя ещё в 2024 году «Магнит» закрыл сделку по приобретению 33,1% ритейлера «Самбери», сообщает ИА PrimaMedia.