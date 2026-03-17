«Долговой» парк 30-летия ВЛКСМ в Омске приватизируют

На заседании комитета по муниципальной собственности Омского горсовета во вторник, 16 марта 2026 года, депутаты рассмотрели вопрос внесения изменений в действующую программу приватизации. В нее добавили 16 объектов недвижимости, один из которых — парк имени 30-летия ВЛКСМ. Территорию муниципалитет приватизирует, чтобы в дальнейшем реорганизовать его в акционерное общество.
Как рассказали в пресс-службе Омского горсовета, по состоянию на конец 2025 года балансовая стоимость основных средств предприятия составила около 190 млн рублей, в то же время кредиторская и дебиторская задолженность — в объеме более 31,8 и 5,6 млн рублей соответственно, а убытки — более 1,7 млн рублей.
На снижение доходности, вероятно, повлияло исключение из Устава ряда видов экономической деятельности после предупреждения от омского УФАС.
Как уже сообщал «СуперОмск», решение принято в рамках соблюдения норм законодательства, согласно которому с 1 января 2025 года все муниципальные унитарные предприятия должны перейти на акционерные формы управления. Подобные преобразования уже проведены для «Муниципальных рынков», «Пассажирского предприятия № 8» и «Банного хозяйства».
Предполагается, что переход в статус акционерного общества позволит повысить экономическую эффективность предприятия. При этом 100% акций будут принадлежать городу.