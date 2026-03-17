На базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа начал работу Центр современных технологий в растениеводстве

Специалисты смогут управлять беспилотниками, получать информацию со спутниковых снимков, выращивать растения в гидропонных установках. В новом центре побывала министр образования края Татьяна Гридасова. Глава ведомства осмотрела конференц-зал, учебные классы, лаборатории с новейшим оборудованием — сельскохозяйственной техникой, удобрениями и семенами. Помимо Центра на территории колледжа в этом году частично завершился ремонт зданий учебных корпусов, полностью обновили общежитие. В учреждении идет обучение по 23 образовательным программам. Здесь готовят мастеров сельхозпроизводства, сварщиков, поваров-кондитеров, агрономов, мастеров по ремонту и эксплуатация сельхозтехники, геодезистов. В 2025 году выпустились 353 человека. Трудоустроено почти 82 процента выпускников, больше половины из них нашли работу по специальности. С 2023 года колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и входит в сельскохозяйственный кластер края. Предприятиями-партнёрами учреждения являются ЗАО «Сибирь-1», АО «Шушенская птицефабрика», ИП Зубарева. «В результате модернизации учреждения мы получили современный образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для сельского хозяйства в области растениеводства. Но самое главное, это горящие глаза студентов, видно, что ребята нацелены работать по специальности. Современная база и оборудование, комфортное общежитие, благоустроенная территория, тесный контакт с работодателями позволили стать техникуму точкой притяжения для молодежи», — Татьяна Гридасова. Общие вложения региона в этот проект составили более миллиарда рублей. Напомним, по федеральной программе «Профессионалитет» в крае созданы шесть кластеров — сельскохозяйственный, два топливно-энергетических, металлургический, транспортно-логистический и железнодорожный.