В Омске нашли еще два дома, готовых рухнуть на головы жителей

Городские власти ввели режим повышенной готовности рядом со зданиями, которые ждут расселения почти десять лет.

На официальном сайте администрации Омска опубликованы постановления о введении режима повышенной готовности вблизи двух жилых домов, которые могут обрушиться. В документах указано, что существует реальная опасность для жизни и здоровья жителей и прохожих.

Первый объект — пятиэтажный дом № 50 по улице 4-я Транспортная в Октябрьском округе, недалеко от остановки «Берко Цемента». Здание признали аварийным еще в 2017 году и планировали расселить до конца 2020-го. В конце 2024 года началась процедура изъятия земли и квартир.

Второй адрес — одноэтажный дом 1944 года постройки на улице Крымская, 78а, в Ленинском округе (район остановки «С. Катыка»). Аварийным его также признали в мае 2017 года с тем же плановым сроком расселения. В январе 2026 года там уже обрушился потолок в одной из квартир.

Ранее аналогичный режим отменили у дома № 23 на Новосортировочной.

Также мы сообщали о срочном выведении жителей из аварийного дома на Королёва.