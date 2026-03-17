В Омске нашли еще два дома, готовых рухнуть на головы жителей

На официальном сайте администрации Омска опубликованы постановления о введении режима повышенной готовности вблизи двух жилых домов, которые могут обрушиться. В документах указано, что существует реальная опасность для жизни и здоровья жителей и прохожих.
Первый объект — пятиэтажный дом № 50 по улице 4-я Транспортная в Октябрьском округе, недалеко от остановки «Берко Цемента». Здание признали аварийным еще в 2017 году и планировали расселить до конца 2020-го. В конце 2024 года началась процедура изъятия земли и квартир.
Второй адрес — одноэтажный дом 1944 года постройки на улице Крымская, 78а, в Ленинском округе (район остановки «С. Катыка»). Аварийным его также признали в мае 2017 года с тем же плановым сроком расселения. В январе 2026 года там уже обрушился потолок в одной из квартир.
Ранее аналогичный режим отменили у дома № 23 на Новосортировочной.
