Реальные денежные доходы белорусов в январе выросли на 7,5%

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,4%», — говорится в сообщении.
Что касается доходов от предпринимательской и другой деятельности, то их доля составляет 7%, а доля доходов от собственности и прочих — 5,1%.
При подсчете этих доходов вычитаются налоги, сборы и взносы. Также данные корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о важнейших прогнозных параметрах экономики на 2026 год. Согласно документу, рост реальных доходов населения в текущем году ожидается на уровне 4,8%.
Рост зарплат.
По данным Евразийского банка развития, реальные зарплаты белорусов выросли в январе этого года на 6,3%, после 6,1% в декабре 2025-го.
По мнению аналитиков банка, основной причиной роста зарплат стало повышение на 8,8% базовой ставки оплаты труда. В результате этого оплата труда в бюджетном секторе республики увеличилась в январе на 9,8% после 10,5% месяцем ранее.