Реальные денежные доходы белорусов в январе выросли на 7,5%

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2026 года выросли на 7,5% к уровню января 2025-го, сообщили в Национальном статистическом комитете республики.

Источник: Sputnik.by

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,4%», — говорится в сообщении.

Что касается доходов от предпринимательской и другой деятельности, то их доля составляет 7%, а доля доходов от собственности и прочих — 5,1%.

При подсчете этих доходов вычитаются налоги, сборы и взносы. Также данные корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о важнейших прогнозных параметрах экономики на 2026 год. Согласно документу, рост реальных доходов населения в текущем году ожидается на уровне 4,8%.

Рост зарплат.

По данным Евразийского банка развития, реальные зарплаты белорусов выросли в январе этого года на 6,3%, после 6,1% в декабре 2025-го.

По мнению аналитиков банка, основной причиной роста зарплат стало повышение на 8,8% базовой ставки оплаты труда. В результате этого оплата труда в бюджетном секторе республики увеличилась в январе на 9,8% после 10,5% месяцем ранее.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше