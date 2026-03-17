Цена квадратного метра в новосибирских новостройках снизилась на 1,5 процента

В Новосибирской области в феврале средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках снизилась к январю на 1,5 процента — с 160,6 тысячи до 158,2 тысячи рублей. При этом выросла средняя площадь лота — на 5,1 процента, до 47,1 квадратных метра. Об этом в своем Telegram-канале рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.
— Корректировка цены вниз не компенсировала увеличение средней площади. В результате стоимость лота выросла к январю на 3,5 процента, но осталась в пределах суммы максимального льготного кредита по семейной ипотеке и первоначального взноса, — добавил аналитик.
Всего в Новосибирской области в феврале застройщики по договором долевого участия реализовали 916 квартир в новостройках, общая площадь которых превысила 43,4 тысячи квадратных метров, а общая стоимость составила более 6,8 млрд рублей.
— Падение к январю по числу проданных квартир составило 31,5 процента, по суммарной площади — 27,1 процента, по выручке — 28,1 процента, — отметил эксперт.