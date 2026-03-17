Омский парк превратят в акционерное общество

Депутаты Омского горсовета одобрили включение Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в программу приватизации. Муниципальное предприятие планируют преобразовать в акционерное общество. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Решение объясняют экономическими причинами. По данным на конец 2025 года, балансовая стоимость парка составляла около 190 миллионов рублей. При этом убытки превысили 1,7 миллиона, а кредиторская задолженность достигла почти 32 миллионов. Доходы упали после того, как из устава исключили несколько видов деятельности по требованию антимонопольной службы.
В мэрии уверяют: смена формы собственности не означает потерю контроля над парком. Все 100 процентов акций останутся в собственности города.
«Переход в статус акционерного общества позволит повысить экономическую эффективность предприятия», — пояснил председатель комитета по муниципальной собственности Максим Астафьев.
Как мы сообщали ранее, всего в программу приватизации добавили 16 объектов недвижимости. Парк стал самым заметным из них.