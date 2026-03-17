Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский парк превратят в акционерное общество

Городские власти решили приватизировать ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, чтобы повысить его доходность — все акции останутся у муниципалитета.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Омского горсовета одобрили включение Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в программу приватизации. Муниципальное предприятие планируют преобразовать в акционерное общество. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Решение объясняют экономическими причинами. По данным на конец 2025 года, балансовая стоимость парка составляла около 190 миллионов рублей. При этом убытки превысили 1,7 миллиона, а кредиторская задолженность достигла почти 32 миллионов. Доходы упали после того, как из устава исключили несколько видов деятельности по требованию антимонопольной службы.

В мэрии уверяют: смена формы собственности не означает потерю контроля над парком. Все 100 процентов акций останутся в собственности города.

«Переход в статус акционерного общества позволит повысить экономическую эффективность предприятия», — пояснил председатель комитета по муниципальной собственности Максим Астафьев.

Как мы сообщали ранее, всего в программу приватизации добавили 16 объектов недвижимости. Парк стал самым заметным из них.