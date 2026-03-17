Экс-владелец «Самарского кондитера» сбежал от долгов в 700 миллионов рублей

В Самаре продолжают суд по делу о долгах обанкротившейся кондитерской фабрики.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре продолжаются судебные разбирательства по делу о долгах «Самарского кондитера»: предприятие признали банкротом в конце 2025 года. Недавно Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановил, что к субсидиарной ответственности по долгам нужно привлечь бывшего руководителя компании Владислава Коновалова, который перестал занимать этот пост в конце 2022 года.

Стоимость долгов предприятия оценивают почти в 700 миллионов рублей, большая часть из которых — это долги по налогам. Суд обратил внимание на большое количество сомнительных контрагентов, с которыми сотрудничал «Самарский кондитер» перед банкротством, большинство из которых потом ликвидировали.

На Коновалова ранее уже заводили уголовное дело о неуплате налогов за 2019−2021 годы. Его расследование приостановили в связи с тем, что предприниматель сбежал и оказался в розыске.