Экс-владелец «Самарского кондитера» сбежал от долгов в 700 миллионов рублей

В Самаре продолжаются судебные разбирательства по делу о долгах «Самарского кондитера»: предприятие признали банкротом в конце 2025 года. Недавно Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановил, что к субсидиарной ответственности по долгам нужно привлечь бывшего руководителя компании Владислава Коновалова, который перестал занимать этот пост в конце 2022 года.