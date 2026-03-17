Топ-10 вакансий: какие зарплаты обещали казахстанцам

В 2025 году медианная зарплата в Казахстане составила 317 512 тенге. Этот показатель определяет точную середину в зарплатной сетке и делит всех работников на две части: тех, кто зарабатывает больше этой суммы, и тех, кто зарабатывает меньше.
Между тем в каждой сфере можно определить свою медианную зарплату. Аналитики HeadHunter выделили топ-10 самых востребованных у работодателей специальностей и узнали, какие медианные зарплаты предлагались в вакансиях.
Как выяснили аналитики, в феврале 2026 года казахстанские работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам и по работе с клиентами. Медианная зарплата, которую предлагали в вакансиях, составила 302 199 тенге.
На втором месте в списке востребованных специалистов оказались бухгалтеры — медиана в вакансиях составила 341 731 тенге.
Третье место досталось продавцам-консультантам и кассирам с медианной зарплатой в 208 068 тенге.
Также работодатели искали водителей (313 947 тенге), администраторов (234 187 тенге), учителей (301 363 тенге), торговых представителей (299 980 тенге).
Замыкают топ-10 самых востребованных специальностей в феврале повара, пекари и кондитеры (286 073 тенге), менеджеры-маркетологи, интернет-маркетологи (356 923 тенге) и операторы call-центров (214 519 тенге).
Как можно увидеть, несмотря на то, что эти специальности попали в топ самых востребованных, медианные зарплаты, которые работодатели указывали в своих вакансиях, зачастую оказывались ниже официального показателя за 2025 год.