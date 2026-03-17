Белстат раскрыл, что происходит с реальными денежными доходами белорусов

Национальный статистический комитет раскрыл, что происходит с реальными денежными доходами белорусов.
В Белстате отметили, что реальные располагаемые денежные доходы в стране в январе 2026 года составили 107,5% к аналогичному периоду 2025 года. И добавили, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,5%.
Вместе с тем трансферты белорусам (речь идет про пособия, пенсии, стипендии и ряд других выплат) занимают 22,4%, а доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход — 7%. Что касается доходов от собственности и прочего, то указаны 5,1%.
В комитете обратили внимание, что денежные доходы были представлены за вычетом налогов, взносов, сборов, которые были скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.
