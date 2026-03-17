Муниципальное учреждение Самары задолжало по контрактам 160 млн рублей

В Самаре бюджетное учреждение полностью выплатило деньги 20 предпринимателям. В 2024 и 2025 годах муниципальное предприятие не отдавало средства за уже сделанную работу по ремонту и уборке городских улиц. Общая сумма долга составила более 160 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.