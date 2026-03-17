Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стартовал прием заявок на конкурс поддержки событийных проектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска смогут предложить идеи, которые оживят городские парки, скверы и набережные.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска смогут предложить идеи, которые оживят городские парки, скверы и набережные.

Конкурс «Поддержка локальных экспериментальных площадок» направлен на социальные проекты, где можно заниматься творчеством, спортом и участвовать в культурных мероприятиях. Особое внимание в этом сезоне уделяется новым территориям города, где такие инициативы особенно нужны. Победители получат финансовую поддержку и смогут создать постоянные точки притяжения для молодежи и семейного отдыха.

Заявки принимаются до 8 апреля на портале ГИИС «Электронный бюджет». Максимальный грант — 500 тысяч рублей. Подробности по телефону 235−53−43 или в группе «Проектного офиса» в соцсетях.

В мэрии напомнили, что в прошлом году грант получил проект «Пилоты: город молодых», который превратил парк около МТБЦ «Пилот» в открытую арт-лабораторию для начинающих художников, музыкантов и организаторов мероприятий.

16+