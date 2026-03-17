Минтруда обнародовало средний размер пособия по беременности и родам в Беларуси

Министерство труда и социальной защиты обнародовало средний размер пособия по беременности и родам в Беларуси.
«Почти 6,9 тысячи рублей — средний размер пособия по беременности и родам в 2025 году», — отметили в ведомстве.
В Минтруда уточнили, что это гарантированная государственная выплата, которую наниматель обязан выплатить в установленный срок. За пособием белорусам необходимо обращаться по основному месту работы, а в случае его отсутствия — по совместительству. Также можно обратиться по каждому месту работы по гражданско-правовому договору; по месту работы по совместительству — в случае нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех лет по основному месту работы.
Размер пособия по беременности и родам и составляет 100% среднедневного заработка (вознаграждения) за каждый день, удостоверенный листком нетрудоспособности. Что касается сроков назначения, то оно производится в течение 10 дней со дня обращения. В случае необходимости получения дополнительных данных — в течение месяца.
В Минтруда добавили, что выплата пособия производится в дни, которые установлены для выплаты зарплаты (аванс или окончательный расчет). Пособие будет назначено в том случае, если обращение от белорусов последовало не позднее шести месяцев со дня начала случая беременности и родов. Также речь идет об усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте до трех месяцев или об установлении опеки над ребенком в возрасте до трех месяцев согласно листку нетрудоспособности.
Тем временем специалисты назвали случаи, когда у белорусов могут удержать до 50% пенсии.
Кстати, в Беларуси завод ищет сотрудника, обещая зарплату 16 470 рублей.
Ранее мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Рыбакиной в Индиан-Уэллсе: «Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул».