Внебиржевой курс доллара превысил 81 ₽ впервые с декабря 2025 года

«Тренд на ослабление рубля начался 25 февраля после объявления Минфином о грядущем понижении цены отсечения в бюджетном правиле. Кроме этого, Минфин с 6 марта приостановил регулярные продажи валюты из-за планируемых изменений. В результате предложение валюты на рынке было снижено, а спекулятивные покупки валюты усилили тренд на ослабление рубля. Также против рубля играет сезонное увеличение спроса на импорт. В то же время поддержку рублю оказывают возросшие цены на нефть (повышенная валютная выручка начнет поступать на рынок с лагом в несколько недель) и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,6 млрд рублей в день. Также в пользу рубля выступает по-прежнему высокая ключевая ставка (сейчас 15,5%), но ЦБ снизит ее до 15% в марте и до 14,5% в апреле», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».