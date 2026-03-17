Стоимость паромной переправы через Дон выросла почти вдвое под Волгоградом

В зависимости от марки машины, услуга может стоить до 300 рублей, а грузового автомобиля — до 1 000 рублей.

Жители станицы Новогригорьевской жалуются: услуги паромной переправы через Дон, связывающей их с «большо землей» выросли почти вдвое. Если прежде добраться с одного берега на другой на легковом автомобиле можно было за 80 рублей, теперь проезд стоит 150.

И это не предел — в зависимости от марки машины, услуга может стоить до 300 рублей, а грузового автомобиля — до 1 000 рублей. Платить при этом приходится наличными — оплата картой не принимается. Перевозчик объясняет это отсутствием устойчивого интернет-соединения.

Станичников также предупреждают, что рейсы могут отменить, если сложатся неблагоприятные погодные или технические условия. Решение за капитаном парома, сообщает v1.ru со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в областном центре вдвое увеличат число рейсов речного трамвайчика до Культбазы.