Понтонный мост в Воронежской области убрали из-за ледохода на реке Дон

Понтонный мост через реку Дон, соединяющий сёла Ольховатка Верхнемамонского района и Старая Калитва Россошанского района, закрыли из-за ледохода. Ограничение на движение по переправе ввели со вторника, 17 марта. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на работников моста.
В связи с тем, что выше по течению был обнаружен ледовый затор мост пришлось полностью снять и пришвартовать к берегу. Переправа будет закрыта как минимум неделю. Её откроют, как только уровень воды в реке опустится.
Автомобилистам советуют заранее строить маршрут. Объехать закрытый мост можно через Павловск или село Дерезовка.