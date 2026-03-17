Понтонный мост в Воронежской области убрали из-за ледохода на реке Дон

Движение по переправе будет невозможно как минимум неделю.

Источник: АиФ Воронеж

Понтонный мост через реку Дон, соединяющий сёла Ольховатка Верхнемамонского района и Старая Калитва Россошанского района, закрыли из-за ледохода. Ограничение на движение по переправе ввели со вторника, 17 марта. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на работников моста.

В связи с тем, что выше по течению был обнаружен ледовый затор мост пришлось полностью снять и пришвартовать к берегу. Переправа будет закрыта как минимум неделю. Её откроют, как только уровень воды в реке опустится.

Автомобилистам советуют заранее строить маршрут. Объехать закрытый мост можно через Павловск или село Дерезовка.