Власти заявили, что поляки и литовцы массово едут в Беларусь — вот почему

Подробности сообщили в телеграм-канале Брестского облисполкома.
В ведомстве пояснили, что литовцы и поляки едут в страну заправляться. Подобное происходит по причине нефтяного кризиса, вызванного конфликтом в Иране.
«В Беларуси топливо дешевле примерно на 1−1,2 евро за литр», — заметили в облисполкоме.
И добавили, что в Instagram* завирусилось видео, на котором поляк, живущий недалеко от Беларуси, заправляет свой автомобиль Audi по 3,2 злотых вместо 8 злотых. Данное видео набрало около 70 000 просмотров.
