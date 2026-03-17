В 2026 году в Крыму планируют отремонтировать около 670 кровель многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В Крыму планируется выполнить 979 видов работ по капитальному ремонту общего имущества», — написал руководитель региона.
По его словам, в домах обновят около 670 кровель и как минимум 200 инженерных систем. Кроме того, в многоэтажках собираются заменить около 43 лифтов.
«Крым сегодня занимает одно из лидирующих мест по замене лифтового оборудования в субъектах России в 2025—2030 годах», — рассказал Аксенов.
Глава республики добавил, что к настоящему времени заключены контракты на выполнение 703 видов работ.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.