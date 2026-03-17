Движение ограничат в Воронеже из-за выхода грунтовых и талых вод на дорогу

На проезде Разумова в Левобережном районе Воронежа временно перекроют движение транспорта. Речь идёт об участке от пересечения с улицей Ростовской до выезда на кольцевой перекрёсток. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничение начнёт действовать с 18:00 вторника, 17 марта. Его введение необходимо для обеспечения безопасности во время сезонного выхода грунтовых и талых вод на проезжую часть. На данный момент движение по участку проезда затруднено.
Ограничение будет снято, как только уровень воды снизится.