В облкомдортрансе прокомментировали рост цен на переправе под Волгоградом

Жители станицы Новогригорьевской Иловлинского района пожаловались на рост цен на услуги паромной переправы через реку Дон. По их словам, ее стоимость увеличилась почти вдвое — для легковых автомобилей с 80 рублей до 150.
Станичников также огорчило, что оплатить за провоз теперь можно только наличными — карты перевозчик не принимает.
В облкомдортрансе «АиФ-Волгоград» пояснили: «Тарифы на услуги по перевозке транспортных средств, зарегистрированных на физические лица, не менялись более 10 лет, с 2015 года. На перевозку автомобилей, принадлежащих юридическим лицам — с 2023 года».
За это время не раз в большую сторону менялась цена на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, а также услуги по обслуживанию подвижного состава с учетом возросших требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок, подчеркивают в комитете.
Что касается оплаты исключительно наличными денежными средствами, то это связано с отсутствием устойчивого интернет-соединения.
